Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Берлин не сочувствует Петербургу: СМИ о причинах
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Европейские деревья года
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16:32 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму представили нового командира Народного ополчения

СИМФЕРОПОЛЬ. 4 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе представили нового командира Народного ополчения Крыма — бывшего командира одной и воинских частей крымской столицы Сергея Димова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: Reuters

Личному составу ополчения нового командира представил заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко.

Сергей Димов родился в 1956 году. В 1973 году окончил Уссурийское суворовское военное училище, после — Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище. С 1985 года по 1992 года преподавал в Симферопольском военном объединенном училище. С 1992 по 2003 года был командиром одной из воинских частей Симферополя. После занимался предпринимательской деятельностью, преподавал в Симферопольском строительном техникуме.

Во время «Крымской весны» был в составе 3-ей роты сводного полка Народного ополчения Крыма.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале марта глава РК Сергей Аксенов уволил с должности командира полка Народного ополчения Сергея Турчаненко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
СК назвал имя предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге
Медведев ответил на обвинения в коррупции
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин назначил Александра Бречалова врио главы Удмуртии
Выпуск продовольственных карточек оценили в 300 млрд рублей
Комитет Госдумы одобрил поправки о переносе выборов президента
Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В Петербурге начнут строить площадки для выгула собак
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь