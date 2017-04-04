В Крыму представили нового командира Народного ополчения

Личному составу ополчения нового командира представил заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко.

Сергей Димов родился в 1956 году. В 1973 году окончил Уссурийское суворовское военное училище, после — Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище. С 1985 года по 1992 года преподавал в Симферопольском военном объединенном училище. С 1992 по 2003 года был командиром одной из воинских частей Симферополя. После занимался предпринимательской деятельностью, преподавал в Симферопольском строительном техникуме.

Во время «Крымской весны» был в составе 3-ей роты сводного полка Народного ополчения Крыма.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале марта глава РК Сергей Аксенов уволил с должности командира полка Народного ополчения Сергея Турчаненко.