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16:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Горячую воду отключат на три дня в домах ряда улиц Ростова

Причина неудобств — проверка теплосетей.

Источник: Reuters

Горячую воду отключат в домах ряда улиц донской столицы с 19 по 21 апреля.

По информации ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», в Западном жилмассиве горячее водоснабжение будет отсутствовать в границах: проспект Солженицына — ул. Доватора — ул. Мадояна — ул. МОПРа — пр. Стачки — ул. Интернациональная — ул. Володарского 2-я — пер. Жлобинский — ул. Каширская — ул. Малиновского.

В центре воду отключат в границах: проспект Сиверса — ул. Локомотивная — ул. Курская — ул. Зоологическая — ул. Стадионная — ул. Мечникова — ул. Текучева — пр. Театральный — пр. Шолохова — 20-я Линия — 21-я Линия — ул. Листопадова — ул. Береговая.

Причина неудобств — испытания трубопроводов тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2017−2018 года.

Ростовчан просят в случае обнаружения течи, сильного парения, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, а сообщить о нем по телефону круглосуточной диспетчерской службы (863) 234−89−44.

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