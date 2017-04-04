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18:04 (мск), источник: БЕЛТА

Большинство жителей Беларуси считают крепкое здоровье самой большой ценностью — Белстат

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство жителей Беларуси считают крепкое здоровье самой большой ценностью, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Для информационного обеспечения мониторинга реализации госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016−2020 годы Белстат в декабре прошлого года в рамках выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни провел модульное обследование по изучению отношения населения к здоровому образу жизни. Его итоги основаны на материалах опроса 6 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше.

По результатам обследования, подавляющее большинство респондентов считают крепкое здоровье и понимание в семье более значимыми ценностями, чем материальный достаток, хорошее образование, работа, общение и другие социальные ориентиры.

Определяя по 10-балльной шкале значимость различных социальных приоритетов в системе жизненных ценностей, 78% респондентов присвоили максимальное количество баллов ценности здоровья. Причем среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин (82% против 74%). Считают, что заботятся о своем здоровье, 87% населения. Среди женщин этот показатель составляет 91%, мужчин — 81%.

В то же время на вопрос «Ваше отношение к здоровому образу жизни» только каждый второй (48%) ответил, что ведет здоровый образ жизни или придерживается его основных принципов. Основными причинами, которые мешают приобщиться к здоровому образу жизни тем, кто хочет это сделать, являются отсутствие необходимого упорства, воли, настойчивости и недостаток времени.

По данным обследования, в свободное от работы и учебы время занимаются физической культурой и спортом 24% населения. Среди женщин занятиям физкультурой и спортом уделяют время 25%, мужчин — 22%. Три четверти занимающихся (77%) проводят спортивные тренировки самостоятельно и четверть (23%) посещают организованные занятия.

Главными факторами, препятствующими занятиям физкультурой и спортом для тех, кто не вовлечен в спортивные тренировки, являются отсутствие свободного времени или желания (интереса). На нехватку времени указали 36% респондентов, отсутствие желания — 27%.

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