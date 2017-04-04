В сети показали шикарную жизнь детей украинских чиновников

Например, Виктор Голубев — 26-летний помощник судьи Высшего административного суда Галины Голубевой, которая приходится ему не только руководителем, но и матерью. Свою должность в суде Виктор получил в 23 года, сразу после института.

В 22 года Голубев «приобрел» автомобиль Hyundai Santa Fe 2013 выпуска, цене в 30 000 долларов. В декларации за 2014 указана квартира на 200 квадратных метров, которую мать получила от суда.

Также сын и помощник судьи недавно похвастался путешествием в Италию, где отдохнул на курорте Риччоне и Равенна и фотографировался в римском Колизее.

В то же время, сын судьи Деснянского районного суда Андрей Грегуль тоже любит делиться фотографиями в соцсетях. За несколько месяцев до своего совершеннолетия он выставляет в соцсети фото с Lexus LX470. За последние два года семья судьи посетила Арабские Эмираты, Израиль и Турцию. Согласно декларации Олега Грегуль, семья живет только на его заработную плату.

Где отдыхает семья директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Александра Щербаченко, журналистам помог узнать его сын, Тимур Щербаченко. Журналисты ранее уже обращали внимание на деятельность самого Александра Щербаченко, а именно на подарки в виде недвижимости членам его семьи и связи его близких фирм, связанных с ДСНС.

В автопарке Щербаченко — Audi Q7 2008 года выпуска и Range Rover в безвозмездном пользовании. Это авто не видно в бумажных декларациях чиновника, но уже давно присутствует на фотографиях дочери Александры.

«Соцсети детей госслужащих — еще одно доказательство хороших менеджерских способностей чиновников. Небольшие зарплаты они могут конвертировать в богатый образ жизни и отдых в лучших курортах по всему миру», — резюмируется в расследовании.