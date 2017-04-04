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16:54 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове из-за спортивного забега перекроют движение на нескольких улицах

Легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо» пройдет в Ростове-на-Дону 9 апреля. Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с этим будет прекращено транспортное движение на всех улицах, где пройдет мероприятие. Маршрут разделен на 5 этапов.

Источник: AP 2017

Первый из них продлится с 8:30 до 9:10 и будет проходить по маршруту: Театральная площадь — Большая Садовая — Ворошиловский — площадь Гагарина — проспект Нагибина — проспект Ленина — площадь Народного Ополчения.

Второй этап пройдет с 9:40 до 10:20 по улицам: Шеболдаева — Стадионная — Комсомольская площадь — Будённовский — Береговая — Богатяновский спуск — Седова (смотровая площадка).

Третий этап пробега будет длиться с 10:50 до 11:45 и пройдет по маршруту: Ворошиловский — Левобережная — Чемордачка — Левобережная.

Четвертый этап начнется в 12:15 и закончится в 13:10. Он пройдет по следующему пути: Аксайский мост — Открытая — проспект 40-летия Победы.

Финальный отрезок марафона будет проходить с 13:40 по 14:20 по улицам: Сарьяна — 23-я линия — площадь Свободы — Советская и закончится на Театральной площади.

Официальное завершение мероприятия назначено на 16:00.

Анастасия Соломатина, Ъ-Юг.

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