Горьковка превратится в цирковую арену

Каждое мероприятие в рамках «БиблиоНочи-2017» направлено на популяризацию чтения. В библиотеках-участниках пройдут литературные вечера, лекции, презентации, инсталляции, мастер-классы и выставки. Каждая организация-участник проекта самостоятельно выбирает формат проведения культурных, образовательных и развлекательных мероприятий. Так, например, в областной библиотеке им. Горького помимо традиционной программы особое внимание будет уделено 85-летию Волгоградского цирка. Поэтому на ночь один из залов библиотеки превратится в цирковую арену.

Добавим, что акция пройдет во всем регионе. Свое участие уже подтвердили библиотеки Волгограда, Камышина, Михайловки, р.п. Новониколаевский, а также Калачевского, Камышинского, Светлоярского, Среднеахтубинского и Ольховского районов.