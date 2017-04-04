Горьковка превратится в цирковую арену
Библиотеки Волгоградской области начали подготовку к ежегодной акции «БиблиоНочь». В 2017 году она пройдет в ночь с 21 на 22 апреля и будет традиционно представлена в виде микса «Весь мир на книжной полке».
Библиотеки Волгоградской области начали подготовку к ежегодной акции «БиблиоНочь». В 2017 году она пройдет в ночь с 21 на 22 апреля и будет традиционно представлена в виде микса «Весь мир на книжной полке».
Каждое мероприятие в рамках «БиблиоНочи-2017» направлено на популяризацию чтения. В
Добавим, что акция пройдет во всем регионе. Свое участие уже подтвердили библиотеки Волгограда, Камышина, Михайловки, р.п. Новониколаевский, а также Калачевского, Камышинского, Светлоярского, Среднеахтубинского и Ольховского районов.