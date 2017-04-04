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16:52 (мск), источник: РИАЦ

Горьковка превратится в цирковую арену

Библиотеки Волгоградской области начали подготовку к ежегодной акции «БиблиоНочь». В 2017 году она пройдет в ночь с 21 на 22 апреля и будет традиционно представлена в виде микса «Весь мир на книжной полке».

Каждое мероприятие в рамках «БиблиоНочи-2017» направлено на популяризацию чтения. В библиотеках-участниках пройдут литературные вечера, лекции, презентации, инсталляции, мастер-классы и выставки. Каждая организация-участник проекта самостоятельно выбирает формат проведения культурных, образовательных и развлекательных мероприятий. Так, например, в областной библиотеке им. Горького помимо традиционной программы особое внимание будет уделено 85-летию Волгоградского цирка. Поэтому на ночь один из залов библиотеки превратится в цирковую арену.

Добавим, что акция пройдет во всем регионе. Свое участие уже подтвердили библиотеки Волгограда, Камышина, Михайловки, р.п. Новониколаевский, а также Калачевского, Камышинского, Светлоярского, Среднеахтубинского и Ольховского районов.

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