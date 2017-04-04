Умер первый машинист киевского метро
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Скончался первый машинист столичного метрополитена Иван Виноградов, передает
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Скончался первый машинист столичного метрополитена Иван Виноградов, передает
В метрополитене он проработал 47 лет, из них 10 — непосредственно управляя поездами.
«Кроме пуска первого поезда у меня было много памятных событий. В свое время мне и машинисту Степану Дикому поручили испытания и обкатку моста метро. Сначала везли мешки с песком. Опасались немного, потому что едешь — под тобой вода, слышишь скрип, и веришь, и не веришь в инженерные решения », — приводят в
Также сообщается, что первый машинист киевского метро получил звание «Почетного работника метрополитена», «Почетного железнодорожника», «Заслуженного работника транспорта Украины». Также Иван Виноградов был Почетным гражданином города Киева.
Ранее в сети появились кадры, сделанные в столичной подземке из кабины машиниста поезда. Маршрут поездки проходил от станции метро «Бориспольская» до станции метро «Сырец».