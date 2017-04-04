Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре на западе Украины

«По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 4 апреля в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье грозы, во время гроз порывы ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 апреля 2017 года, на всей территории Украины, кроме северных и южных областей, ожидаются дожди, температура днем от +13 до +22.

По прогнозам украинских синоптиков, на востоке Украины температура воздуха составит от +15 до +19, в центральных регионах от +15 до +21, на юге от +15 до +19, в Крыму от 17 до +19, на западе от +15 до +22, на севере от +13 до +17.