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16:49 (мск), источник: РБК - Украина

Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре на западе Украины

Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре на западе Украины сегодня, 4 апреля 2017 года, до конца суток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 4 апреля в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье грозы, во время гроз порывы ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 апреля 2017 года, на всей территории Украины, кроме северных и южных областей, ожидаются дожди, температура днем от +13 до +22.

По прогнозам украинских синоптиков, на востоке Украины температура воздуха составит от +15 до +19, в центральных регионах от +15 до +21, на юге от +15 до +19, в Крыму от 17 до +19, на западе от +15 до +22, на севере от +13 до +17.

В Киеве ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха днем от +15 до +17, ночью от +7 до +9.

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