Пассажирские перевозки с пристани «Ракета» этим летом отменяются

Пристань «Ракета». Уже через два месяца здесь откроется навигация. Отсюда много лет жители Иркутской области и туристы отправлялись в разные красивые места Байкала. Или к себе домой. Большие Коты, Усть-Баргузин, бухта Песчаная. Теперь в эти направления добираться станет сложнее.

Пассажирские перевозки с пристани «Ракета» летом 2017 года отменяются. Об этом сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство. Не будет и однодневного тура по Кругобайкальской железной дороге. Причина — пароходству негде обслуживать свои суда. Министерство имущества региона расторгло с компанией договор долгосрочной аренды земли возле причала.

— Мы может там посадить пассажиров и высадить там пассажиров. Но где мы будем обслуживать этот флот, где мы будем его хранить в зимний период, этого понимания нет. Не надлежащим образом подготовленное судно мы не имеем права выводить на линию, — говорит генеральный директор ГК «Истлэнд» Елена Летунова.

Эти земли возле пристани и Чертугеевского залива пароходство использует с 70-х годов. Здесь суда ремонтировали, проводили техобслуживание перед выходом в рейс. Хранили зимой. Как заявили в правительстве региона, всё это незаконно. Согласно договору, цель предоставления участков — благоустройство и организация отдыха. А по факту — две постройки, стоянка и ремонтная база.

— Действующими градостроительными регламентами города Иркутска эта территория предназначена для цели благоустройства. Кроме этого, генеральным планом здесь предусмотрена организация набережной. В связи с этим эксплуатация данных земельных участков для производственной деятельности изначально не предусмотрена, — говорит министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко.