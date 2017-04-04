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17:41 (мск), источник: Вести Иркутск

Пассажирские перевозки с пристани «Ракета» этим летом отменяются

Восточно-Сибирское речное пароходство выгоняют с пристани «Ракета». Пассажирские рейсы отменяются.

Пристань «Ракета». Уже через два месяца здесь откроется навигация. Отсюда много лет жители Иркутской области и туристы отправлялись в разные красивые места Байкала. Или к себе домой. Большие Коты, Усть-Баргузин, бухта Песчаная. Теперь в эти направления добираться станет сложнее.

Пассажирские перевозки с пристани «Ракета» летом 2017 года отменяются. Об этом сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство. Не будет и однодневного тура по Кругобайкальской железной дороге. Причина — пароходству негде обслуживать свои суда. Министерство имущества региона расторгло с компанией договор долгосрочной аренды земли возле причала.

— Мы может там посадить пассажиров и высадить там пассажиров. Но где мы будем обслуживать этот флот, где мы будем его хранить в зимний период, этого понимания нет. Не надлежащим образом подготовленное судно мы не имеем права выводить на линию, — говорит генеральный директор ГК «Истлэнд» Елена Летунова.

Эти земли возле пристани и Чертугеевского залива пароходство использует с 70-х годов. Здесь суда ремонтировали, проводили техобслуживание перед выходом в рейс. Хранили зимой. Как заявили в правительстве региона, всё это незаконно. Согласно договору, цель предоставления участков — благоустройство и организация отдыха. А по факту — две постройки, стоянка и ремонтная база.

— Действующими градостроительными регламентами города Иркутска эта территория предназначена для цели благоустройства. Кроме этого, генеральным планом здесь предусмотрена организация набережной. В связи с этим эксплуатация данных земельных участков для производственной деятельности изначально не предусмотрена, — говорит министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко.

Сейчас правительство направило в суд иски о сносе самовольных построек, а также о принудительном освобождении территории. Как заявляют в Восточно-Сибирском пароходстве, альтернативных площадок для обслуживания флота нет. Поэтому страдать будут жители, оставшись без привычных маршрутов. А за лето ими пользуются в среднем 200 тысяч человек.

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