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18:18 (мск), источник: Вести Иркутск

В школах Иркутской области больше детей смогут питаться бесплатно

В школах региона больше детей смогут питаться бесплатно. Это предусматривают изменения в законе о социальной поддержке в Иркутской области семей с детьми. Документ внесён на рассмотрение Заксобрания региона.

Как сообщает пресс-служба главы Прибайкалья, после его утверждения появится возможность расширить льготную категорию малоимущих семей. Помощь будут предоставлять не только родным детям, но и усыновлённым и принятым под опеку. Председатель облправительства Александр Битаров подписал постановление об увеличении с 1 сентября компенсации за бесплатное питание с нынешних 15 до 30 рублей на одного школьника.

При этом областные власти выступают против предложения мэра Иркутска закрепить данную сумму в законе, поскольку в дальнейшем корректировать её будет гораздо сложнее, чем постановлениями правительства. Точку в данном вопросе поставят депутаты Заксобрания — уже в апреле.

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