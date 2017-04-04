В школах Иркутской области больше детей смогут питаться бесплатно

Как сообщает пресс-служба главы Прибайкалья, после его утверждения появится возможность расширить льготную категорию малоимущих семей. Помощь будут предоставлять не только родным детям, но и усыновлённым и принятым под опеку. Председатель облправительства Александр Битаров подписал постановление об увеличении с 1 сентября компенсации за бесплатное питание с нынешних 15 до 30 рублей на одного школьника.

При этом областные власти выступают против предложения мэра Иркутска закрепить данную сумму в законе, поскольку в дальнейшем корректировать её будет гораздо сложнее, чем постановлениями правительства. Точку в данном вопросе поставят депутаты Заксобрания — уже в апреле.