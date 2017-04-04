Из Казани в Ригу запускается прямой авиарейс

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). С 27 апреля этого года авиакомпания AirBaltic запускает прямой рейс из Казани в столицу Латвии Ригу. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по туризму.

Полетная программа будет осуществляться на постоянной основе два раза в неделю.

Помимо прибалтийского региона жители Татарстана смогут комфортно осуществлять перелеты еще по 24 иностранным направлениям с одной краткосрочной стыковкой в Риге.