Из Казани в Ригу запускается прямой авиарейс
Полетная программа будет осуществляться на постоянной основе два раза в неделю.
Полетная программа будет осуществляться на постоянной основе два раза в неделю.
(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). С 27 апреля этого года авиакомпания AirBaltic запускает прямой рейс из Казани в столицу Латвии Ригу. Об этом сообщает
Полетная программа будет осуществляться на постоянной основе два раза в неделю.
Помимо прибалтийского региона жители Татарстана смогут комфортно осуществлять перелеты еще по 24 иностранным направлениям с одной краткосрочной стыковкой в Риге.