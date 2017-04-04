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17:16 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Добраться из Сочи в Севастополь по морю поможет «Князь Владимир»

Губернатор Кубани уверен, новый морской маршрут привлечет еще больше гостей со всей страны и даст толчок к развитию круизного туризма.

Источник: ГТРК «Кубань»

«Князь Владимир» отправиться из Сочи в Крым. О новом морском маршруте журналистам рассказал Вениамин Кондратьев. Губернатор Кубани принял участие в презентации рейса, которую провели накануне в Новороссийске, и выразил уверенность, что путешествие привлечет еще больше гостей со всей страны и даст толчок развитию круизного туризма.

Первый рейс запланирован на 6 мая. Лайнер будет отправляться из Сочи каждое воскресенье, конечная точка — Севастополь. Ожидается, что загрузка судна составит около 600 человек. На борту созданы комфортные условия для отдыха.

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