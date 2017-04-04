Крым готовится к «Тотальному диктанту»

Основной площадкой для проверки грамотности станет ведущий вуз республики — Крымский федеральный университет имени Вернадского. 8 апреля в 14.00 ждут всех желающих.

— Диктант пройдет одновременно в 71 стране, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе КФУ. — В Симферополе акция состоится в четвертый раз. Традиционно это будет Таврическая академия нашего университета, главный корпус «А», аудитория 323А.

Впервые участники диктанта смогут писать его «в движении»: в самолетах, поездах, а на полуострове — даже в высокогорном троллейбусе маршрута Симферополь — Алушта — Симферополь. К назначенному времени тестируемые пассажиры окажутся на Ангарском перевале, затем доедут в Алушту и вечером вернутся в столицу.

Главой проверочной комиссии диктанта назначен доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии Роман Забашта. Он с начала марта руководил бесплатными курсами «Русский по пятницам», который проходили на факультете.