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17:19 (мск), источник: Вести - Калининград

9 апреля в центре Калининграда перекроют дорожное движение

9 апреля в Калининграде временно перекроют движение автомобильного транспорта во время проведения церемонии возложения цветов к братской могиле 1200 воинов 11-й гвардейской армии, погибших при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: AP 2017

С 10.30 до 12.30 оперативно перекроют движение транспорта по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Горной до ул. Театральной, а также на ул. Горной на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дм. Донского.

Также временно изменится маршрут общественного транспорта:

— автобус № 4 направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, ул. Портовой. В обратном направлении по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.

— автобус № 49 с Московского проспекта поедет по эстакадному мосту на Ленинский проспект и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — с Ленинского проспекта на Московский проспект с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Горной, по Московскому проспекту и далее по существующему маршруту;.

— микроавтобусы № 72, № 75 и троллейбус № 2 направят по ул. Театральной, Ленинскому и Московскому проспектам. В обратном направлении по тому же маршруту.

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