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16:57 (мск), источник: Sputnik.by

БЖД к сезону отпусков открывает новый маршрут — в Бердянск

МИНСК, 4 апр — Sputnik. Белорусская железная дорога летом текущего года вводит новый маршрут для поездок на Азовское море — Минск — Бердянск, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе БЖД.

Источник: Reuters

Перевозка пассажиров в плацкартных вагонах начнется 4 июня в составе поезда № 100 по четным числам. На Азовское море на этом поезде можно будет ездить до 30 августа. Состав будет отправляться из Минска в 07:44 и прибывать в Бердянск в 15:35 следующих суток.

Обратно в Минск вагоны будут отправляться в составе поезда № 608 Бердянск — Запорожье — по нечетным числам (отправление — в 16:10, прибытие в Минск — в 00.10 следующего дня).

По информации пресс-службы, продавать билеты до Азовского моря начнут за 45 суток до начала сообщения с Бердянском.

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