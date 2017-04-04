БЖД к сезону отпусков открывает новый маршрут — в Бердянск

Перевозка пассажиров в плацкартных вагонах начнется 4 июня в составе поезда № 100 по четным числам. На Азовское море на этом поезде можно будет ездить до 30 августа. Состав будет отправляться из Минска в 07:44 и прибывать в Бердянск в 15:35 следующих суток.

Обратно в Минск вагоны будут отправляться в составе поезда № 608 Бердянск — Запорожье — по нечетным числам (отправление — в 16:10, прибытие в Минск — в 00.10 следующего дня).