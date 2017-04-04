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17:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Взрыв в Шахане: миллион тенге выделили семье погибшего в степи кочегара

АСТАНА, 4 апр — Sputnik. В семье замерзшего в степи Карагандинской области кочегара остались двое маленьких детей. Им, как и другим пострадавшим при взрыве котла в одном из домов Шахана, выделят миллион тенге.

Источник: Sputniknews.kz

Жители поселка не считают кочегара Мейрамбека Жиембаева виновным во взрыве отопительного аппарата, поэтому члены фонда помощи пострадавшим шаханцам решили выделить материальную помощь семье погибшего в полном объеме.

«Решением попечительского совета мы выделяем 1 миллион тенге семье Жиембаевых. У рабочего остались две маленькие дочери. Мы также оплатим похороны погибшего и поминальный обед. Решается вопрос о выделении семье квартиры, скорее всего, из числа тех, которые восстановили после взрыва», — сообщила председатель попечительского совета Жамала Мамерханова.

Известно, что Жиембаевы переселились из Узбекистана несколько лет назад и имеют вид на жительство в Казахстане. Семья жила на съемной квартире в поселке Шахан, единственным кормильцем был погибший отец.

В полиции расследуют смерть мужчины, но уже известно, что она была ненасильственной. Скорее всего, он замерз в степи в день взрыва. Очевидцы рассказывали, что кочегар в состоянии шока убежал в тот день из поселка.

Трагедия случилась 1 января в подвале одного из подъездов 60-квартирного жилого дома в поселке Шахан: взорвался паровой котел, обрушился подъезд. Всего пострадало 15 квартир, жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов. Погибли девять человек, среди них трое мужчин, трое женщин и трое детей (две девочки младше года).

Через три дня полицейские установили личность кочегара обрушившегося дома, который мог дежурить в день ЧП, и объявили его в розыск.

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