Главная героиня турецкого сериала «Это моя жизнь» приедет в Молдову

Речь идет о Эзги Эсароглу, которая исполняет в сериале роль Бахар.

Встреча с фанатами состоится в торговом центре MallDova в 17:00 по местному времени.

Напомним, сериал «Это моя жизнь» выходит на экраны каждый вечер с понедельника по пятницу на Canal 2 и является самым популярным сериалом в Молдове.

В основу сюжета положена история обычного молодого человека, который внезапно узнает, что может стать богачом.