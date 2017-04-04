Главная героиня турецкого сериала «Это моя жизнь» приедет в Молдову
Главная героиня турецкого драматического сериала «Это моя жизнь» посетит Молдову ровно через неделю, а именно 11 апреля, об этом сообщает Canal 2.
Главная героиня турецкого драматического сериала «Это моя жизнь» посетит Молдову ровно через неделю, а именно 11 апреля, об этом сообщает Canal 2.
Речь идет о Эзги Эсароглу, которая исполняет в сериале роль Бахар.
Встреча с фанатами состоится в торговом центре MallDova в 17:00 по местному времени.
Напомним, сериал «Это моя жизнь» выходит на экраны каждый вечер с понедельника по пятницу на Canal 2 и является самым популярным сериалом в Молдове.
В основу сюжета положена история обычного молодого человека, который внезапно узнает, что может стать богачом.