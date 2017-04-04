Дима Билан поработал проводником в поезде Омск — Новосибирск
Вчера певец давал концерт в Омске, а по пути к следующему пункту гастрольного тура развлекался в поезде.
Вчера певец давал концерт в Омске, а по пути к следующему пункту гастрольного тура развлекался в поезде.
Известный певец Дима Билан 3 апреля выступал в Концертном зале омской филармонии. После этого он с командой оправился в Новосибирск, где запланирован следующий концерт. О том, как весело проходила поездка, рассказал сегодня в «Инстаграме» один из организаторов тура, директор продюсерского центра Борис Рубиновский. Он выложил в сеть ролик из поезда, на котором Билан ходит по вагону с мешком за плечами, предлагая пассажирам постельное белье.
На видео певец стучит в дверь купе, но, столкнувшись с пассажирами, смущается и уходит с возгласом: «Ой, это реальные люди». Видимо, белье предназначалось
— В прошлом году, когда мы ехали с Димой из Омска в Новосибирск, нам удалось достать только верхние полки в купе, а в этом году билетов не было вообще, и нас взяли в поезд только с условием подработки, — прокомментировал продюсер.