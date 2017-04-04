Донской изобретатель подводной коляски номинирован на нацпремию

Как сообщается на сайте нацпремии в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, коляска предназначена для подводных научных исследований, занятий парадайвингом и других активных действий на глубине. Воспользоваться ей смогут люди с ограниченными возможностями, имеющие различные заболевания, в том числе, ДЦП.

Сам изобретатель хорошо известен не только в Ростовской области и, кстати, уже был удостоен премии «Хрустальный компас», одержав в прошлом году победу в номинации «Гражданская позиция».

На инвалидной коляске таганрожец совершил путешествие автостопом по городам воинской славы — от Севастополя до острова Шикотан, продлившееся 168 дней.