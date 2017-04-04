Донской изобретатель подводной коляски номинирован на нацпремию
Изобретение жителя Таганрога Игоря Скикевича — первая в мире самоходная подводная инвалидная коляска «Барракуда» — претендует на национальную премию «Хрустальный компас».
Изобретение жителя Таганрога Игоря Скикевича — первая в мире самоходная подводная инвалидная коляска «Барракуда» — претендует на национальную премию «Хрустальный компас».
Как сообщается на сайте нацпремии в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и
Сам изобретатель хорошо известен не только в Ростовской области и, кстати, уже был удостоен премии «Хрустальный компас», одержав в прошлом году победу в номинации «Гражданская позиция».
На инвалидной коляске таганрожец совершил путешествие автостопом по городам воинской славы — от Севастополя до острова Шикотан, продлившееся 168 дней.