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17:14 (мск), источник: "Российская газета"

Донской изобретатель подводной коляски номинирован на нацпремию

Изобретение жителя Таганрога Игоря Скикевича — первая в мире самоходная подводная инвалидная коляска «Барракуда» — претендует на национальную премию «Хрустальный компас».

Как сообщается на сайте нацпремии в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, коляска предназначена для подводных научных исследований, занятий парадайвингом и других активных действий на глубине. Воспользоваться ей смогут люди с ограниченными возможностями, имеющие различные заболевания, в том числе, ДЦП.

Сам изобретатель хорошо известен не только в Ростовской области и, кстати, уже был удостоен премии «Хрустальный компас», одержав в прошлом году победу в номинации «Гражданская позиция».

На инвалидной коляске таганрожец совершил путешествие автостопом по городам воинской славы — от Севастополя до острова Шикотан, продлившееся 168 дней.

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