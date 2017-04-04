(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). Свыше 20 тысяч татарстанцев вышли на очистку территорий от мусора в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

С 1 апреля в республике стартовал санитарно-экологический двухмесячник. «“ЭКОвесна” — это такой период, когда в команду охранников природы включается каждый, вне зависимости от возраста и положения. И это не только средники и субботники, не только уборка мусора, это и всевозможные флешмобы, мероприятия по посадке деревьев, изготовление скворечников и кормушек, проведение экологических уроков, акции по сбору макулатуры и сортировке мусора, вплоть до написания стихов и песен», — рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

По его словам, в рамках акции #ЭКОвесна2017 будут выявлены победители в следующих номинациях: «Экошкола»; «Экосемья»; «Экопредприятие»; «Эковуз»; «Экосадик» (для детских садов); «Экообщество» (для общественных экологических организаций, объединений); «Экоцентр» (для городских детских эколого-биологических центров).

Напомним, в 2016 году впервые в истории Минэкологии Татарстана в акциях по очистке территорий приняли участие более миллиона татарстанцев. На полигоны вывезено около 450 тысяч куб.м. отходов, посажено более 600 тысяч деревьев и кустарников.