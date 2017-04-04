В Сызрани введено ограничение движения для тяжеловесного транспорта

Для того чтобы сохранить дороги в период неблагоприятных природно-климатических условий, в Сызрани будет ограничено движение транспорта в весенний и летний периоды.

Так, с 1 по 30 апреля в городе прекращено движение транспорта массой более 6 тонн.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа при температуре свыше 32 градусов запрещено передвижение тяжеловесного автотранспорта, масса которого больше установленных на территории страны значений.