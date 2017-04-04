В Сызрани введено ограничение движения для тяжеловесного транспорта
В Сызрани введено временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта. Постановление подписано 31 марта, документ опубликован на сайте горадминистрации.
В Сызрани введено временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта. Постановление подписано 31 марта, документ опубликован на сайте горадминистрации.
Для того чтобы сохранить дороги в период неблагоприятных
Так, с 1 по 30 апреля в городе прекращено движение транспорта массой более 6 тонн.
Кроме того, с 20 мая по 31 августа при температуре свыше 32 градусов запрещено передвижение тяжеловесного автотранспорта, масса которого больше установленных на территории страны значений.
Запрет не распространяется на перевозки пассажиров в автобусах, продуктов, животных, лекарств, топлива и почтовых грузов, а также на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. Не влияют ограничения на транспортировку