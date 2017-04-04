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17:51 (мск), источник: Sputnik.by

Минобразования определило, кого на ЦТ будут считать двоечниками

МИНСК, 4 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси определило отметки, которые по результатам централизованного тестирования (ЦТ) в 2017 году будут приравнены к неудовлетворительным.

Источник: Sputnik.by

Централизованное тестирование пройдет в июне текущего года. График проведения ЦТ в Минобразования пока не опубликовали.

Ведомство уже приняло решение относительно того, какие отметки на ЦТ будут приравнены к неудовлетворительным. Так, по предметам «Белорусский язык» или «Русский язык» такими отметками будет считаться результат от 0 до 19 баллов — для филологических специальностей, от нуля до девяти баллов — для остальных специальностей.

По первому предмету профиспытания, если это математика, физика, химия или биология, к неудовлетворительными будут отнесены я отметки до 15 баллов, если эти же предметы являются вторым предметом — до десяти.

По первому предмету гуманитарного блока неудом будет считаться все, что ниже 20 баллов, для второго предмета — до 15 баллов.

Вместе с тем определено, что к неудовлетворительным будут приравнены отметки от 0 до 4 баллов в вузах Минобороны, МЧС и Госпогранкомитет, а также на военные факультеты и на ряд иных специальностей.

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