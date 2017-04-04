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17:42 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани выявят не уступающих дорогу скорой помощи водителей

Профилактическое мероприятие ГИБДД пройдет в городе 5 апреля.

(Город Казань KZN.RU, 4 апреля). 5 апреля в Казани пройдет очередное профилактическое мероприятие «Уступи дорогу». Его проведут инспекторы ГИБДД Управления МВД России по Казани совместно с сотрудниками Станции скорой медицинской помощи города.

Инспекторы ГИБДД будут выявлять водителей, которые в нарушение правил дорожного движения не предоставили преимущество в движении автомобилям спецслужб с нанесенными цветографическими схемами, включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом. В отношении данных водителей будут составлены административные материалы по ч.2 ст. 12.17 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством сроком от одного до трех месяцев.

Госавтоинспекция Казани напоминает, согласно п. 3.2 ПДД РФ при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом либо транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанных транспортных средств.

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