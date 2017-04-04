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17:49 (мск), источник: Вести - Воронеж

В ночь с 4 на 5 апреля воронежцев попросили не парковать авто на нескольких улицах

В Воронеже стартовал масштабный ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественный дороги». Полное обновление получат почти 60 магистральных улиц областного центра.

Для удобства горожан большую часть работ планируется вести в ночное время суток, не перекрывая полностью движение автотранспорта. Мэрия Воронежа просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах производства работ.

В ночь с 4 на 5 апреля планируется:

фрезерование асфальтобетонного покрытия на проезде от улицы Остужева к микрорайону Боровое (от улицы Остужева до поворота к БСМП № 10 «Электроника»);.

фрезерование а/б покрытия на улице Остужева (от улицы Минской (поворот к микрорайону «Электроника») до автодороги М4 «Дон»);.

установка бортового камня, фрезерование а/б покрытия на улице Димитрова (от улицы Базовой до развязки М4 «Дон»);.

фрезерование а/б покрытия на улице Пеше-Стрелецкой (от дома № 1 до дома № 41);.

фрезерование а/б покрытия на проспекте Патриотов (от Юго-Западного рынка до улицы Кривошеина);.

фрезерование а/б покрытия на улице Грамши (от улицы Матросова до улицы Чапаева);.

подготовительные работы под укладку асфальтобетонного покрытия на улице Чапаева.

Как сообщили в мэрии, планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий.

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