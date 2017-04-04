В лесах региона высадят 600 тыс. сеянцев дуба, сосны, березы и липы
ГБУ СО «Самаралес» подвел итоги аукциона на поставку сеянцев с открытой корневой системой. Об этом сообщается на портале госзакупок.
ГБУ СО «Самаралес» подвел итоги аукциона на поставку сеянцев с открытой корневой системой. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документации закупки, подрядчик должен обеспечить поставку 290 тыс. сеянцев сосны обыкновенной, 176,9 тыс. сеянцев черешчатого дуба, 120 тыс. сеянцев повислой березы и 22,4 тыс. сеянцев мелколиственной липы.
Они будут высажены в Клявлинском, Бененчукском, Красноярском, Похвистневском, Сызранском, Сергиевском, Пестравском и Шигонском районах.
Поставка сеянцев будет осуществляться весной до 15 мая и осенью с 20 сентября по 20 октября.