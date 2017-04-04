Русской церкви передали один из ее старейших храмов в Италии
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Храм Николая Чудотворца в итальянском городе Мерано передали в безвозмездное пользование Русской православной церкви.
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Храм Николая Чудотворца в итальянском городе Мерано передали в безвозмездное пользование Русской православной церкви.
Ранее община ежегодно согласовывала график богослужений с городскими властями. Отныне, в соответствии с договором между провинцией
Храм Николая Чудотворца — одна из старейших русских церквей Италии. Православный приход в Южном Тироле возник еще в конце XIX века, когда эти земли входили в состав
В годы первой мировой войны храм закрыли. Богослужения возобновились в 1997 году и с тех пор совершаются регулярно.