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18:36 (мск), источник: Интерфакс

Русской церкви передали один из ее старейших храмов в Италии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Храм Николая Чудотворца в итальянском городе Мерано передали в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

Ранее община ежегодно согласовывала график богослужений с городскими властями. Отныне, в соответствии с договором между провинцией Альто-Адидже, в собственности которой находится храм, и администрацией приходов Московского патриархата в Италии, приход получил полную свободу в организации богослужений и право постоянного пользования храмом, сообщается во вторник на сайте РПЦ.

Храм Николая Чудотворца — одна из старейших русских церквей Италии. Православный приход в Южном Тироле возник еще в конце XIX века, когда эти земли входили в состав Австро-Венгерской империи. В 1884 году в Мерано был освящен первый храм в честь святителя Николая. В 1897 году церковь была перемещена на верхний этаж двухэтажного флигеля, входившего в комплекс виллы.

В годы первой мировой войны храм закрыли. Богослужения возобновились в 1997 году и с тех пор совершаются регулярно.

Комментарии
2
maksat
Природа красивая!
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гриша гордиенко
Красота!
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