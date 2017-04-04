Русской церкви передали один из ее старейших храмов в Италии

Ранее община ежегодно согласовывала график богослужений с городскими властями. Отныне, в соответствии с договором между провинцией Альто-Адидже, в собственности которой находится храм, и администрацией приходов Московского патриархата в Италии, приход получил полную свободу в организации богослужений и право постоянного пользования храмом, сообщается во вторник на сайте РПЦ.

Храм Николая Чудотворца — одна из старейших русских церквей Италии. Православный приход в Южном Тироле возник еще в конце XIX века, когда эти земли входили в состав Австро-Венгерской империи. В 1884 году в Мерано был освящен первый храм в честь святителя Николая. В 1897 году церковь была перемещена на верхний этаж двухэтажного флигеля, входившего в комплекс виллы.