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18:04 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре возле «Баскет-холла» заложат новый парк

В Краснодаре в честь 80-летия образования Краснодарского края заложат новый парк.

Источник: ЮГА.ру

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов 4 апреля.

«Такую задачу поставил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Земельный участок нами определен, он находится в собственности администрации края. Парк будет располагаться в районе “Баскет-холла”. Там можно реализовать достаточно хороший проект, тем более, что в Прикубанском округе нет ни одного парка и ни одной хорошей благоустроенной зоны», — сообщил глава города.

Музей «Моя Россия» будет приближен к этой парковой территории.

«Финансирование есть, работы будут проведены в 2017 году», — отметил Евгений Первышов.

Как сообщали Юга.ру, к 80-летию образования Краснодарского края в каждом муниципалитете региона заложат парковую зону.

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