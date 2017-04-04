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18:09 (мск), источник: Интерфакс

Подсветку Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Петербурге

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Иллюминацию Эйфелевой башни в Париже погасят во вторник ночью в память о погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщила в твиттере мэр французской столицы Анн Идальго.

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«Этим вечером, в полночь, Париж потушит огни Эйфелевой башни в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге», — написала она.

В понедельник днем в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв, который был квалифицирован как теракт. В результате него погибли 14 человек, более 50 пострадали.

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ТАССКоммерсантъ-Online
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