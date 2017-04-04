Подсветку Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Петербурге
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Иллюминацию Эйфелевой башни в Париже погасят во вторник ночью в память о погибших в результате теракта в метро
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Иллюминацию Эйфелевой башни в Париже погасят во вторник ночью в память о погибших в результате теракта в метро
«Этим вечером, в полночь, Париж потушит огни Эйфелевой башни в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге», — написала она.
В понедельник днем в метро