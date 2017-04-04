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18:07 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани подвели итоги конкурса «Мисс Очарование»

Конкурс прошел в четырех возрастных категориях.

(Город Казань KZN.RU, 4 апреля). В Казани состоялся конкурс индивидуальности и таланта «Мисс Очарование-2017» для воспитанниц подростковых клубов МБУ «Подросток».

В мероприятии приняли участие девочки в четырех возрастных категориях: 5−7 лет, 8−10 лет, 11−14 лет, 15−18 лет. Для того чтобы стать лучшей из лучших, конкурсантки прошли три отборочных этапа: самопрезентацию, оригинальное дефиле и дефиле в бальных платьях.

В возрастной категории «Мини» «Мисс Очарование» стала София Тазеева, первой вице-мини-мисс — Диляра Ханзафарова, второй вице-мини-мисс — Арина Синцова, третьей вице-мини-мисс — Яна Бочкова.

В младшей возрастной категории «Мисс Очарование» стала Анастасия Ким, первой вице-мисс — Лия Низамова, второй вице-мисс — Диана Игонина, третьей вице-мисс — Алия Хасанова.

В средней возрастной категории «Мисс Очарование» признана Милена Пыжова. Первой вице-мисс стала Камилла Набиуллина, второй вице-мисс — Дарья Маркелова, третьей вице-мисс — Айвика Яштуганова.

В старшей возрастной категории «Мисс Очарование» жюри признало Эвелину Валееву, первой вице-мисс — Ангелину Валову, второй вице-мисс — Веронику Лаврентьеву, третьей вице-мисс — Дарью Спиридонову, сообщает Комитет по делам детей и молодежи.

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