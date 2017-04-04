В Казани подвели итоги конкурса «Мисс Очарование»
Конкурс прошел в четырех возрастных категориях.
Конкурс прошел в четырех возрастных категориях.
(Город Казань KZN.RU, 4 апреля). В Казани состоялся конкурс индивидуальности и таланта «Мисс Очарование-2017» для воспитанниц подростковых клубов МБУ «Подросток».
В мероприятии приняли участие девочки в четырех возрастных категориях: 5−7 лет, 8−10 лет, 11−14 лет, 15−18 лет. Для того чтобы стать лучшей из лучших, конкурсантки прошли три отборочных этапа: самопрезентацию, оригинальное дефиле и дефиле в бальных платьях.
В возрастной категории «Мини» «Мисс Очарование» стала София Тазеева, первой
В младшей возрастной категории «Мисс Очарование» стала Анастасия Ким, первой
В средней возрастной категории «Мисс Очарование» признана Милена Пыжова. Первой
В старшей возрастной категории «Мисс Очарование» жюри признало Эвелину Валееву, первой