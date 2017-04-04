Быков: городских кладбищ Калининграда хватит лет на 10−15
До 300 жителей города ежегодно выбирают кремацию для своих родственников.
До 300 жителей города ежегодно выбирают кремацию для своих родственников.
Места на городских кладбищах в областном центре хватит на ближайшие 10−15 лет, заявил во вторник журналистам директор МУП «Альта» Олег Быков, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».
«У нас земельные ресурсы истощаются и вокруг Калининграда и
«Кремационная отрасль как альтернатива будет присутствовать, потому что люди хотят кремироваться, они везут своих близких либо в Литву, либо в Белоруссию, либо в Польшу кремировать. Их достаточно много. Статистику мы, конечно, не ведем, но подхоранивают на кладбище урны достаточно многие. В год — 150−300, может, человек. Это не учитывая сколько вывозят в другие города России. Они нам привозят урны, а мы их додхораниваем к родственникам», — сказал Быков.