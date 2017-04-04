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18:09 (мск), источник: Новый Калининград

Быков: городских кладбищ Калининграда хватит лет на 10−15

До 300 жителей города ежегодно выбирают кремацию для своих родственников.

Места на городских кладбищах в областном центре хватит на ближайшие 10−15 лет, заявил во вторник журналистам директор МУП «Альта» Олег Быков, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«У нас земельные ресурсы истощаются и вокруг Калининграда и каких-то маленьких городов, которые в нашей области есть, земли уже не остается для новых кладбищ. Я думаю, что 10−15 лет вообще вопросов не будет возникать», — сказал журналистам Быков, рассуждая о необходимости строительства в регионе крематория. По грубым подсчетам городских властей уже сейчас до 300 жителей города ежегодно выбирают кремацию для своих родственников.

«Кремационная отрасль как альтернатива будет присутствовать, потому что люди хотят кремироваться, они везут своих близких либо в Литву, либо в Белоруссию, либо в Польшу кремировать. Их достаточно много. Статистику мы, конечно, не ведем, но подхоранивают на кладбище урны достаточно многие. В год — 150−300, может, человек. Это не учитывая сколько вывозят в другие города России. Они нам привозят урны, а мы их додхораниваем к родственникам», — сказал Быков.

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