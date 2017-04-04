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19:24 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, когда Британия совершила «геологический» Брекзит

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Великобритания перестала быть частью «единой» Европы примерно 450 тысяч лет назад, когда воды гигантского ледникового озера, существовавшего на месте Дуврского пролива, прорвали узкий мостик суши, соединявший Британию и Францию, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Источник: Imperial College London/Chase Stone

«Уничтожение этой полоски суши, соединявший Дувр и Кале в прошлом, было одним из самых важных событий в истории Британии, которое оказывает огромное влияние на формирование британской нации даже сегодня. Когда ледниковый период кончился, и уровень моря вырос, эта долина была окончательно затоплена, и Британия потеряла связь с материком. Это событие было Брекзитом 1.0, за который никто не голосовал», — рассказывает Санджив Гупта (Sanjeev Gupta) из Имперского колледжа Лондона (Великобритания).

Геологический сепаратизм

Как рассказывают Гупта и его коллеги, история этого открытия тянется еще с середины 1960 годов, когда геологи, инженеры и рабочие из Франции и Англии начали готовиться к постройке тоннеля под Ла-Маншем, соединившим островную нацию и «большую Европу» только в 1994 году из-за политических разногласий между нациями.

Когда ученые получили первые радарные снимки дна Ла-Манша, они обнаружили множество странных выбоин глубиной в 100 метров, заполненных щебнем и песком, которые вынудили их проложить достаточно извилистый маршрут по дну Дуврского пролива. Эти подводные «ямы» и ряд других структур, найденных на дне Ла-Манша впоследствии, заставил ученых подозревать, что британский Дувр и французский Кале в далеком прошлом мог соединять вполне реальный сухопутный «мост», разрушившийся по тогда неизвестным причинам.

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Гупта и его коллеги раскрыли историю разрушения этого «моста», не менее драматичную, чем настоящий Брекзит 2016 года, составив трехмерные карты дна Дуврского пролива и изучив структуру пород на берегах Франции и Британии в тех местах, где они нашли его останки.

Как рассказывают ученые, Британия отделилась от Европы в два этапа примерно 450 тысяч лет назад, когда большую часть территории будущего острова покрывали ледники.

В южной его оконечности, где сейчас находится Дуврский пролив, существовало гигантское озеро из талой воды, отделенное от вод Атлантического океана достаточно тонкой «дамбой». Она представляла собой горную гряду из мягких известняковых горных пород, очень похожих на те, которые сегодня складывают знаменитые белые скалы Дувра.

Подтачивая основы

В определенный период времени озеро было переполнено, и его воды начали падать вниз по склонам этих гор в виде гигантских водопадов. По мнению Гупты и его коллег, стометровые «ямы», открытые строителями тоннеля через Ла-Манш, являются последними и пока единственными следами существования этих потоков воды, падавших с огромной скоростью и силой вниз.

Эти водопады подтачивали основание этих гор, и в определенный момент времени скалы не выдержали давления и были прорваны, в результате чего возник гигантский потоп, затопивший долины, находившиеся в то время на дне будущего пролива. При этом геология Дуврского пролива указывает на то, что стенки озера были разрушены лишь частично, и вода продолжала накапливаться в его пределах в последующие годы.

После этого произошло еще одно катастрофическое событие, которое привело к полному разрушению сухопутного «мостика» между Британией и Францией. Следами этого процесса оказались, как заявляют геологи, гигантские выбоины-каналы на дне Ла-Манша, тянущиеся примерно на 20 километров к западу от следов водопадов.

Что именно вызвало этот коллапс, ученые пока не знают — его причиной мог послужить как второй «потоп», так и землетрясения, периодически возникающие в этой части Европы. В ближайшее время команда Гупты планирует взять пробы пород из разных точек бывшего «моста» для уточнения хронологии его уничтожения и определения того, что именно вынудило Британию совершить первый «Брекзит».

Трехмерная карта дна Дуврского пролива | Источник: Imperial College London/Professor Sanjeev Gupta, D
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