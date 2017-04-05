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09:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже яму у мини-рынка засыпали после ЧП с провалившейся иномаркой

Nissan Teana провалился в выбоину в микрорайоне ВАИ.

Коммунальщики засыпали грунтом яму в микрорайоне ВАИ, в которую частично провалился автомобиль Nissan Teana, спустя сутки после ЧП — во вторник, 4 апреля. Инцидент произошел между остановкой «Грузовой двор» и мини-рынком.

Как уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в управе Левобережного района, асфальт провалился «рядом с проезжей частью», а не на ней. Иномарка на треть оказалась в яме.

— По предварительным данным, асфальт размыла вода, оставшаяся на участке после дождей, — добавили в пресс-службе управы.

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