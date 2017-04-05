В Воронеже яму у мини-рынка засыпали после ЧП с провалившейся иномаркой
Nissan Teana провалился в выбоину в микрорайоне ВАИ.
Nissan Teana провалился в выбоину в микрорайоне ВАИ.
Коммунальщики засыпали грунтом яму в микрорайоне ВАИ, в которую частично провалился автомобиль Nissan Teana, спустя сутки после ЧП — во вторник, 4 апреля. Инцидент произошел между остановкой «Грузовой двор» и
Как уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в управе Левобережного района, асфальт провалился «рядом с проезжей частью», а не на ней. Иномарка на треть оказалась в яме.
— По предварительным данным, асфальт размыла вода, оставшаяся на участке после дождей, — добавили в