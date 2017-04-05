В Воронеже яму у мини-рынка засыпали после ЧП с провалившейся иномаркой

Коммунальщики засыпали грунтом яму в микрорайоне ВАИ, в которую частично провалился автомобиль Nissan Teana, спустя сутки после ЧП — во вторник, 4 апреля. Инцидент произошел между остановкой «Грузовой двор» и мини-рынком.

Как уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в управе Левобережного района, асфальт провалился «рядом с проезжей частью», а не на ней. Иномарка на треть оказалась в яме.