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19:08 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге в среду пройдет панихида по жертвам взрыва в метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Панихида по погибшим при взрыве в метро Петербурга пройдет в среду в Троице-Измайловском соборе, говорится в сообщении сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

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«По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в Троице-Измайловском соборе 5 апреля в 12.00 будет совершена панихида, на которой будут поименно помянуты жертвы террористических актов: взрыва в петербургском метро 3 апреля 2017 года, взрыва на борту рейса 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург 31 октября 2015 года и взрыва в поезде “Невский экспресс” Москва — Санкт-Петербург 27 ноября 2009 года», — говорится в сообщении.

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После панихиды будет совершен молебен о здравии пострадавших при взрыве в петербургском метрополитене.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.

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