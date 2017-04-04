В Петербурге в среду пройдет панихида по жертвам взрыва в метро
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Панихида по погибшим при взрыве в метро Петербурга пройдет в среду в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Панихида по погибшим при взрыве в метро Петербурга пройдет в среду в
«По благословению митрополита
После панихиды будет совершен молебен о здравии пострадавших при взрыве в петербургском метрополитене.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.