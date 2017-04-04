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22:52 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

По террору ударят митингами

Власть собирается провести их во всех крупных городах.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как рассказал «Ъ» источник, близкий к администрации президента (АП), она дала рекомендацию регионам собрать 8 апреля митинги против терроризма. В демонстрациях, как предполагается, будут участвовать все парламентские партии, а пройдут они в крупных городах по всей стране, «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта.

Информацию “Ъ” подтвердили в «Единой России» и нескольких регионах

Эксперт называет «принудиловку в законный выходной» поспешным решением.

«Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ», — рассказал собеседник «Ъ», близкий к АП.

Источники сразу в нескольких региональных администрациях подтвердили «Ъ», что уже занимаются организацией митингов, которые «должны пройти по всей стране».

Только не надо называть это “Днем гнева”, это день скорби. Властям часто пеняют, что они не разделяют горе народа, одна из целей — доказать, что это не так. Никаких установок по численности или лозунгам нам не спускали, хотя понятно, что людей меньше обычного быть не должно
Собеседник “Ъ”

Собеседник в другом регионе сказал «Ъ», что митинг будет организован «стандартным» способом: «Единая Россия» и власти мобилизуют бюджетников. В одном из регионов «Ъ» сказали, что поставлена планка в 4−4,5 тыс. участников. В Челябинской области акция также запланирована на 8 апреля. По информации «Ъ», организатором мероприятия выступят не областные власти, а прогубернаторское движение «За возрождение Урала».

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В «Справедливой России» «Ъ» сказали, что «команд еще не поступало», у КПРФ на 8 апреля пока заявлен митинг в Москве против социального неравенства «и других проблем». Собеседник «Ъ» в КПРФ говорил, что прежде менять тему на антитеррористическую не планировалось, но это возможно. «У нас тема известная, но жизнь движется вперед. И мы будем говорить и о терроризме, и о его корнях», — заявил «Ъ» зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, отвечающий за массовые акции в партии.

«Уверен, что принудительное собрание общественности в условиях нарастающего протеста не совсем разумно. Во-первых, любая принудиловка в законный выходной унижает достоинство бюджетника. Во-вторых, малая группа буйных, затесавшихся в организованное мероприятие, способно его преобразить до неузнаваемости, — сказал “Ъ” политтехнолог, бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин.— И наконец, в-третьих, надо представлять, зачем все это? Соревнование, кто больше приведет на площадь — власть или оппозиция? Раскрутка уличных протестов? Ожидание провокаций? Мне кажется, это поспешное решение».

Таисия Бекбулатова, Максим Иванов; Всеволод Инютин, Воронеж, Иван Слободенюк, Челябинск

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