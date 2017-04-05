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09:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский музей имени Крамского выставит литографии Ван Гога и Гогена

Экспозиция откроется 14 апреля.

Выставка «Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген» откроется в Воронежском областном художественном музее имени Крамского (проспект Революции, 18) в пятницу, 14 апреля. В экспозицию войдут 80 литографий и ксилографий художников.

Экспозиция расскажет о недолгом периоде, когда Поль Гоген и Винсент Ван Гог работали вместе в 1888 году на юге Франции, в городке Арле. Посетители выставки увидят около 80 литографий и ксилографий с картин живописцев, а также отрывки из их писем и дневников.

Выставка «Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген» будет работать в музее Крамского до 28 мая. Вход по билетам, стоимость можно уточнить на сайте музея.

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