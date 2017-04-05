МВД ищет выдох из тупика
Водителей могут заставить проходить тест на алкоголь.
Водителей могут заставить проходить тест на алкоголь.
Как стало известно «Ъ», Минздрав планирует изменить правила проверки водителей на состояние опьянения. При этом, скорее всего, будет ужесточена ответственность для граждан, отказывающихся от этой процедуры, — поручение изменить законодательство дал первый
Во вторник в рамках парламентских слушаний, посвященных ситуации с безопасностью движения, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой затронул проблему, связанную с ростом числа граждан, отказывающихся от медосвидетельствования на состояние опьянения. Она, напомним, была обозначена правительством РФ еще в конце 2016 года, о чем сообщал «Ъ» 27 декабря.
В основе этого, как ни странно, лежат экономические причины
Напомним, что по правилам подозреваемый в пьяной езде водитель сначала «продувается» на алкотестере гаишника, затем, при любых сомнениях в результате — направляется к врачу.
На данный момент, пояснил Александр Горовой, наряды ДПС снабжены топливом и ГСМ всего на 35% от норматива.
Инспектор заинтересован, чтобы ему не везти правонарушителя за 60 км в ближайший районный центр. А нарушитель, в свою очередь, не заинтересован, чтобы у него выявили наркотическое опьянение, потому что в этом случае он встает на учет и лишается права занимать определенные должности
В итоге инспектор и водитель по обоюдному согласию оформляют отказ от освидетельствования, тем более что наказание за это правонарушение такое же, как и за пьяную езду (30 тыс. руб. и штраф). В 2016 году, по данным ГИБДД, 246 тыс. водителей было наказано за вождение в пьяном виде, 154 тыс.— за отказ пройти проверку.
Проблема также осложняется приказом Минздрава № 933н (правила медицинского освидетельствования), добавил господин Горовой. В нем сказано, что акт проверки водителя на состояние опьянения может готовиться до трех суток, в результате, говорит замминистра внутренних дел, «инспекторский состав в тупике»: на время подготовки акта оснований для отстранения от управления у инспекторов нет, и водителя приходится фактически отпускать. «Мы надеемся здесь найти взаимопонимание с Минздравом», — заявил замминистра.
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«Водители в состоянии алкогольного опьянения будут понимать, что лазеек для ухода от наказания не остается», — говорит он.
Нарколог Александр Ковтун говорит, что в реальности инспектор ДПС может отстранить водителя от управления автомобилем (составив протокол с привлечением двух понятых) при наличии лишь признаков опьянения — покраснения лица, нечеткой речи, тремора рук и так далее. Другой вопрос, говорит господин Ковтун, что пока врач обследует биоматериал, водитель формально не имеет права садиться за руль, поскольку протокол об отстранении от управления никто не отменял.
В итоге, пока идет обследование анализа, инспектор вызывает эвакуатор, машину отвозят на штрафстоянку, забрать ее удается обычно только на следующий день. Уже потом, когда выясняется, что водитель был трезвый, взыскать что-либо с ГИБДД очень сложно. Каким образом эту проблему решить в правовом поле, никто не придумал.
Иван Буранов