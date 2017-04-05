МВД ищет выдох из тупика

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», Минздрав планирует изменить правила проверки водителей на состояние опьянения. При этом, скорее всего, будет ужесточена ответственность для граждан, отказывающихся от этой процедуры, — поручение изменить законодательство дал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Поводом послужила поднятая МВД проблема: растет число граждан, отказывающихся дышать в алкотестер или ехать на освидетельствование к наркологу.

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Во вторник в рамках парламентских слушаний, посвященных ситуации с безопасностью движения, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой затронул проблему, связанную с ростом числа граждан, отказывающихся от медосвидетельствования на состояние опьянения. Она, напомним, была обозначена правительством РФ еще в конце 2016 года, о чем сообщал «Ъ» 27 декабря.

В основе этого, как ни странно, лежат экономические причины Александр Горовой Первый замминистра внутренних дел

Из-за сокращения медицинских учреждений, «особенно муниципального уровня с действующими лицензиями», рассказал он, инспекторы не могут оперативно доставлять нарушителей к врачу. Напомним, что по правилам подозреваемый в пьяной езде водитель сначала «продувается» на алкотестере гаишника, затем, при любых сомнениях в результате — направляется к врачу. На данный момент, пояснил Александр Горовой, наряды ДПС снабжены топливом и ГСМ всего на 35% от норматива.

Инспектор заинтересован, чтобы ему не везти правонарушителя за 60 км в ближайший районный центр. А нарушитель, в свою очередь, не заинтересован, чтобы у него выявили наркотическое опьянение, потому что в этом случае он встает на учет и лишается права занимать определенные должности Александр Горовой Первый замминистра внутренних дел

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В итоге инспектор и водитель по обоюдному согласию оформляют отказ от освидетельствования, тем более что наказание за это правонарушение такое же, как и за пьяную езду (30 тыс. руб. и штраф). В 2016 году, по данным ГИБДД, 246 тыс. водителей было наказано за вождение в пьяном виде, 154 тыс.— за отказ пройти проверку. Проблема также осложняется приказом Минздрава № 933н (правила медицинского освидетельствования), добавил господин Горовой. В нем сказано, что акт проверки водителя на состояние опьянения может готовиться до трех суток, в результате, говорит замминистра внутренних дел, «инспекторский состав в тупике»: на время подготовки акта оснований для отстранения от управления у инспекторов нет, и водителя приходится фактически отпускать. «Мы надеемся здесь найти взаимопонимание с Минздравом», — заявил замминистра. В пресс-службе Минздрава «Ъ» заявили, что в данный момент проводится «работа по внесению изменений в приказ № 933н», не уточнив их суть. «Позиция министерства концептуально была поддержана МВД России, — уточнили в Минздраве.— Также была заявлена готовность МВД рассмотреть проект в возможно короткий срок». В ближайшее время новый проект приказа будет опубликован на regulation.gov.ru.

Одновременно с этим первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД «внести изменения в законодательство», усилив ответственность за отказ от медицинского освидетельствования, о чем “Ъ” рассказал представитель господина Шувалова

«Водители в состоянии алкогольного опьянения будут понимать, что лазеек для ухода от наказания не остается», — говорит он. Нарколог Александр Ковтун говорит, что в реальности инспектор ДПС может отстранить водителя от управления автомобилем (составив протокол с привлечением двух понятых) при наличии лишь признаков опьянения — покраснения лица, нечеткой речи, тремора рук и так далее. Другой вопрос, говорит господин Ковтун, что пока врач обследует биоматериал, водитель формально не имеет права садиться за руль, поскольку протокол об отстранении от управления никто не отменял.

В итоге, пока идет обследование анализа, инспектор вызывает эвакуатор, машину отвозят на штрафстоянку, забрать ее удается обычно только на следующий день. Уже потом, когда выясняется, что водитель был трезвый, взыскать что-либо с ГИБДД очень сложно. Каким образом эту проблему решить в правовом поле, никто не придумал. Александр Ковтун Нарколог