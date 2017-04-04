Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Американка умерла от лечения куркумой
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: жительница Петербурга пыталась предупредить об угрозе взрыва
"Не траур": Макаревич не отменил концерт в СПб
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Берлин не сочувствует Петербургу: СМИ о причинах
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9В тени стены
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
22:25 (мск), источник: Интерфакс

Подсветку Останкинской башни погасят в память о жертвах теракта в метро

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Огни Останкинской башни погасят в память о погибших в теракте в Санкт-Петербурге, сообщили Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«В ночь со вторника на среду, в 0 часов 00 минут Останкинская башня погасит огни в знак скорби по погибшим в теракте в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении сети в твиттере.

Ранее стало известно, что подсветку Эйфелевой башни также погасят в память о погибших в петербургском метро.

Накануне в метро Петербурга в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв, погибли 14 человек, в больницах находятся 50 пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Теракт в петербургском метро
СКР назвал имя устроившего взрыв в Петербурге террориста
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
Спецслужбы Киргизии рассказали о вероятном исполнителе теракта в метро
Взрыв в метро Санкт-Петербурга: что известно о произошедшем
 Киргизская спецслужба назвала имя исполнителя теракта в Петербурге
Число жертв взрыва в метро Петербурга снова увеличилось
Киргизская спецслужба назвала имя исполнителя теракта в Петербурге
Опубликованы имена 10 погибших при теракте в Петербурге
Дмитрий Медведев ответил на обвинения в коррупции
Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева
Овечкин прокомментировал запрет НХЛ на участие в Олимпиаде
Телеканалы РФ отказались платить за права на трансляцию ЧМ-2018
Кадыров официально разрешил хиджаб в школе
Крупнейших сотовых операторов обязали изменить стоимость СМС
Спорт
Александр Овечкин объявил войну НХЛ Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь