Подсветку Останкинской башни погасят в память о жертвах теракта в метро
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Огни Останкинской башни погасят в память о погибших в теракте в
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Огни Останкинской башни погасят в память о погибших в теракте в
«В ночь со вторника на среду, в 0 часов 00 минут Останкинская башня погасит огни в знак скорби по погибшим в теракте в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении сети в твиттере.
Ранее стало известно, что подсветку Эйфелевой башни также погасят в память о погибших в петербургском метро.
Накануне в метро Петербурга в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв, погибли 14 человек, в больницах находятся 50 пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».