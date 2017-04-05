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03:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Бездомных во Владивостоке кормят вегетарианской кухней

Каждый вторник и пятницу благотворительный фонд «Пища жизни» приезжает к морвокзалу с горячей едой для нуждающихся.

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Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

Благотворительная организация «Пища жизни», которая уже четыре года помогает малоимущим жителям Владивостока, 4 апреля провела очередную акцию с раздачей пищи для людей, лишенных крова. Участниками мероприятия стали журналисты PrimaMedia, которые пообщались с волонтерами и их подопечными, выяснив мотивы одних и «кулинарные предпочтения» других.

Местом раздачи еды волонтеры выбрали площадку у вокзала прибрежных морских сообщений, стараясь не доставлять неудобств местным работникам. «Пища жизни» имеет официальное разрешение от руководителя территории морвокзала. Однако, по словам волонтеров, на некоторые такие мероприятия все равно приходит участковый с сотрудником транспортной полиции, чтобы осведомиться о наличии разрешающих документов, санитарных разрешений и о спокойной обстановке на территории благотворительной акции.

Стоит отметить, что еда готовится исключительно из свежих продуктов, которые покупают неравнодушные люди. А готовят обеды в кафе вегетарианской кухни «Ганга». При раздаче соблюдается стерильность — волонтеры надевают перчатки и фартуки.

«На обеды к нам приходит много людей, человек 20 и даже больше. Почти каждый раз приходят новые люди, и это печально», — поделилась Ирина, волонтер.

На самой раздаче стоят обычные горожане, которые приходят с работы в обеденный перерыв, чтобы помочь нуждающимся.

За помощью приходят разные люди. Вот обычная пенсионерка подошла получить порцию плова, так как находится в трудном финансовом положении из-за смерти мужа. В сторонке ест молодой мужчина, который пришел за помощью из-за алкогольной зависимости. Чумазый, неопрятный мужчина дружелюбно делится с журналистами рассказом о тяготах жизни бездомных людей.

«Я на улице уже больше 20 лет. Сейчас проживаю в канализации. Питаюсь только здесь, у “Пищи жизни”. Жду каждый вторник и каждую пятницу, чтоб поесть. Этот фонд кормит лучше всех. Раньше я работал в церкви, помогал в алтаре батюшке, кормил бомжей. А сейчас сам бомж», — делится Артем.

В этот момент от его баночки с горчицей отлетела крышка, которую он поднял и положил в мусорный пакет. Ранее, по словам директора фонда, Артем вел себя агрессивно, а сейчас заметно изменился, сам помогает иногда.

Благотворительный фонд «Пища жизни» существует уже несколько лет, и главный его девиз — «милосердие и сострадание». Основная задача фонда — обеспечивать малоимущих жителей города горячим питанием. По словам Степана Степанова, в будущем он намерен обеспечить доставку еды сидящим дома малоимущим, многодетным семьям и инвалидам, которые не могут прибыть на раздачу пищи самостоятельно.

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