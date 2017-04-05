Ростовская область готовится к пожароопасному сезону

Для предотвращения ландшафтных возгораний организовано обустройство защитных полос. Проведена модернизация оснащенности огнеборцев — приобретено больше трех тысяч огнетушителей и почти 700 мотопомп.

Добавим, сейчас особый противопожарный режим действует в 15 поселениях трех районов области и в 1 городском округе.