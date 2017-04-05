Туристов обязали сообщать МЧС о выходах на опасные маршруты

Это касается организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере туризма, а также туристских групп, в том числе имеющих в своем составе несовершеннолетних детей и самих туристов, осуществляющих самостоятельные путешествия по России.
К опасным направлениям относятся туристические маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу», — говорится в постановлении Правительства.
Представителям туристической индустрии и самим туристам для информирования о намеченных маршрутах необходимо будет обращаться в поисково-спасательные формирования и на пункты единых дежурно-диспетчерских служб региональных спасательных подразделений по телефонам, указанным в разделе «Территориальные органы» на официальном сайте МЧС России.