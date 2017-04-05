Большой астероид сблизится с Землей 19 апреля
Объект 2014 JO25 подойдет на максимально близкое расстояние к Земле 19 апреля текущего года. Информацию об этом передают информагентства, со ссылкой на NASA.
Объект 2014 JO25 подойдет на максимально близкое расстояние к Земле 19 апреля текущего года. Информацию об этом передают информагентства, со ссылкой на NASA.
Астероид диаметром около километра считается потенциально опасным (к таковым относят небесные тела диаметром более 100 метров и подлетающие к Земле ближе чем на 19,5 расстояний до Луны). JO25 сблизится с Землей на расстояние около 1,8 млн километров или 4,57 расстояний до Луны.
Объекты сходных размеров не приближались так близко к Земле вот уже 13 лет. Вероятность столкновения астероида с нашей планетой, конечно, минимальна, но
Следующая «опасная глыба» посетит нас не ранее 2027 года — тогда ожидается «визит» астероида 1999 AN10. Он пройдет на 1 расстоянии до Луны, а его диаметр оценивается в 800 м. А 2014 JO25 вернется к Земле не ранее 2091 года.