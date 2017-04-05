Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
Красота в деталях - оформляем подоконник правильно
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
10Европейские деревья года
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
13Теракт в центре Лондона
07:50 (мск), источник: БЕЛТА

Большой астероид сблизится с Землей 19 апреля

Объект 2014 JO25 подойдет на максимально близкое расстояние к Земле 19 апреля текущего года. Информацию об этом передают информагентства, со ссылкой на NASA.

Источник: БЕЛТА

Астероид диаметром около километра считается потенциально опасным (к таковым относят небесные тела диаметром более 100 метров и подлетающие к Земле ближе чем на 19,5 расстояний до Луны). JO25 сблизится с Землей на расстояние около 1,8 млн километров или 4,57 расстояний до Луны.

Объекты сходных размеров не приближались так близко к Земле вот уже 13 лет. Вероятность столкновения астероида с нашей планетой, конечно, минимальна, но все-таки существует. Дело в том, что он проходит в опасной близости от Венеры и Меркурия, а сила их притяжения способна «подкорректировать» траекторию движения небесного тела. И тогда его полет станет непредсказуемым и опасным.

Следующая «опасная глыба» посетит нас не ранее 2027 года — тогда ожидается «визит» астероида 1999 AN10. Он пройдет на 1 расстоянии до Луны, а его диаметр оценивается в 800 м. А 2014 JO25 вернется к Земле не ранее 2091 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
Россия в текущем году рефинансирует долговые обязательства Беларуси - Лукаш
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
Установлено место жительства исполнителя теракта в Петербурге
Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева
В Совбез ООН внесли проект резолюции по химатаке в Сирии
Госдуме предложили запретить детям до 14 лет доступ в соцсети
Представители ИГ записали обращение к Трампу
Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Правила проверки на алкоголь для водителей хотят ужесточить
Спорт
Александр Овечкин объявил войну НХЛ Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь