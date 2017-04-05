Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге

«Сегодня в полночь Эйфелева башня погаснет в память жертв теракта в Санкт-Петербурге», — написала ранее в «Твиттере» мэр французской столицы Анн Идальго.

Мэрия Парижа отключает огни на Эйфелевой башне или, напротив, подсвечивает ее в цвета национального флага в знак скорби по жертвам терактов — так было после нападений в Берлине, Квебеке, Ницце.

Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге

В декабре 2016 года огни на главном символе Парижа отключались также в знак поддержки осажденных жителей Алеппо.

Последний раз подсветка Эйфелевой башни отключалась 23 марта в знак солидарности с пострадавшими при нападении в центре Лондона.

Взрыв в вагоне метро Петербурга прогремел 3 апреля днем на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По данным следствия, взрывное устройство привел в действие смертник. Уголовное дело расследуется по статье «теракт».

По последней информации, жертвами взрыва стали 14 человек, около 50 пострадавших остаются в больницах.