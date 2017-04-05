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09:29 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге

Власти Парижа погасили огни подсветки на Эйфелевой башне в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга.

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Источник: AP 2017

«Сегодня в полночь Эйфелева башня погаснет в память жертв теракта в Санкт-Петербурге», — написала ранее в «Твиттере» мэр французской столицы Анн Идальго.

Мэрия Парижа отключает огни на Эйфелевой башне или, напротив, подсвечивает ее в цвета национального флага в знак скорби по жертвам терактов — так было после нападений в Берлине, Квебеке, Ницце.

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В декабре 2016 года огни на главном символе Парижа отключались также в знак поддержки осажденных жителей Алеппо.

Последний раз подсветка Эйфелевой башни отключалась 23 марта в знак солидарности с пострадавшими при нападении в центре Лондона.

Взрыв в вагоне метро Петербурга прогремел 3 апреля днем на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По данным следствия, взрывное устройство привел в действие смертник. Уголовное дело расследуется по статье «теракт».

По последней информации, жертвами взрыва стали 14 человек, около 50 пострадавших остаются в больницах.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
4
А Б
Французы, сами пережившие не так давно страшные теракты, прекрасно понимают чувства тех, кто оказался в такой же ситуации. Соболезнования жителей Франции и властей страны жителям Петербурга, делают им честь.
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Юрий Жданов
Спасибо Франция.
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Александр Романский
Вспомнился поток злорадных высказываний в адрес Франции после терракта в редакции Шарли эбдо. (Только не пишите, что там другой случай и "они сами во всем виноваты". Карикатуристы никого не убили).
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