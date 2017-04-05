Единую службу крови планируют создать в Иркутской области
Для этого нужно объединить станции переливания по всей области, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Для этого нужно объединить станции переливания по всей области, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Это хотят сделать в текущем году. Займутся в 2017 году и развитием областного центра медицинской профилактики. Иркутский центр РАН уже предоставил учреждению в безвозмездное пользование помещения площадью 500 квадратных метров.