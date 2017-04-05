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07:58 (мск), источник: Вести Иркутск

Единую службу крови планируют создать в Иркутской области

Для этого нужно объединить станции переливания по всей области, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Источник: Вести Иркутск

Это хотят сделать в текущем году. Займутся в 2017 году и развитием областного центра медицинской профилактики. Иркутский центр РАН уже предоставил учреждению в безвозмездное пользование помещения площадью 500 квадратных метров.

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