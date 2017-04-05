Нет сил терпеть: водители автобусов пожаловались на ямы Владивостока

Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

С наступлением весны из-за перепадов температуры на дорогах Владивостока появились новые многочисленные выбоины и ямы, кроме того просели и увеличились в размерах и старые провалы. При этом размеры некоторых ям превышают допустимые пределы, что влияет на безопасность дорожного движения и создает угрозу жизни и здоровья приморцев, а также их имуществу. Разбитые дороги осложняют проезд как автомобилям, так и общественному транспорту. Последние «страдают» больше, ведь возможности объехать ту или иную яму или подъехать к остановке этому транспорту намного сложнее. В пресс-службе администрации города пояснили, что аварийно-восстановительный ремонт в приморской столице начнется после 20 апреля.