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03:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Нет сил терпеть: водители автобусов пожаловались на ямы Владивостока

Представители автотранспортных компаний рассказали, где в приморской столице самые провальные участки дорог.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

С наступлением весны из-за перепадов температуры на дорогах Владивостока появились новые многочисленные выбоины и ямы, кроме того просели и увеличились в размерах и старые провалы. При этом размеры некоторых ям превышают допустимые пределы, что влияет на безопасность дорожного движения и создает угрозу жизни и здоровья приморцев, а также их имуществу. Разбитые дороги осложняют проезд как автомобилям, так и общественному транспорту. Последние «страдают» больше, ведь возможности объехать ту или иную яму или подъехать к остановке этому транспорту намного сложнее. В пресс-службе администрации города пояснили, что аварийно-восстановительный ремонт в приморской столице начнется после 20 апреля.

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