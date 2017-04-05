Уникальный заповедник отмечает юбилей в Приморье

В состав национального парка вошёл заповедник «Кедровая Падь», территория заказника «Леопардовый», а также прилегающие земли Хасанского и Надеждинского районов, а также Уссурийского городского округа и Владивостока.

«21 мая 2012 года приказом Минприроды России созданная природоохранная структура получила свое официальное наименование — Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Объединенная дирекция Государственного природного биосферного заповедника «Кедровая Падь» и национального парка «Земля леопарда». Финальным аккордом стало постановление администрации Приморского края от 15 января 2013 года о создании на прилегающих к национальному парку территориях охранной зоны», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Сотрудники «Земли леопарда» занимаются не только охраной природных комплексов, но и научными исследованиями, изучением и мониторингом единственной сохранившейся популяции дальневосточного леопарда и юго-западной группировки амурского тигра для разработки рекомендаций по их сохранению. Кроме того, «Земля леопарда» ведёт работу по созданию сети туристических маршрутов и экскурсионных троп.

Важнейшим инструментом ученых в изучении дальневосточного леопарда являются фотоловушки. Около трёхсот таких ловушек работают на «Земле леопарда» круглосуточно.

Помимо защиты территории национального парка от браконьеров и лесных пожаров — главных врагов тигров и леопардов — сотрудники «Земли леопарда» поддерживают кормовую базу этих хищников. На оборудованных подкормочных площадках создают запасы из нескольких видов кормов для копытных — косулей, кабанов и оленей.

В ходе мониторинга в минувшем году было зафиксировано рекордное количество котят дальневосточного леопарда — 16 особей от девяти самок.