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03:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

43 тысячи просроченных яиц собирались продать на Пасху жителям Приморья

Потенциально опасную продукцию изъяли сотрудники полиции и Россельхознадзора на одном из складов во Владивостоке.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

Крупную партию просроченных яиц — 43 тысячи — изъяли сотрудники полиции и Россельхознадзора на одном из складов во Владивостоке. Качество и безопасность продукции вызвали у полицейских обоснованное сомнение. Маркировка производителя с датой выработки на яйцах отсутствовала, а ветеринарное свидетельство, предоставленное позже собственником, было оформлено на абсолютно другую партию товара. Многотысячную партию яиц вывели из оборота и в скором времени утилизируют, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Приморцы начинают активно готовиться к предстоящей 16 апреля Светлой Пасхе. Для предпринимателей наступает очередное золотое время — тематические товары и продукты буквально сметают с полок магазинов. Особым спросом пользуются яйца, однако именно они могут безнадежно испортить светлый праздник и довести до больничной койки.

В управлении Россельхознадзора поступили материалы проверки, зарегистрированные в книге учета сообщений о преступлениях. 43 тысячи яиц изъяли полицейские в ходе совместной с Россельхознадзором проверки склада на улице Снеговой, 13д во Владивостоке. Маркировка производителя с датой выработки на яйцах отсутствовала, а ветеринарное свидетельство, предоставленное позже собственником, было оформлено на абсолютно другую партию товара.

Многолетний опыт работы инспекторов Россельхознадзора в области контроля пищевых продуктов показывает, что яйца без ветеринарных сопроводительных документов, на деле оказываются просроченными. Мало того, без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы нельзя исключить наличие в них сальмонеллы или кишечной палочки, способные вызвать серьезное заболевание или отравление. Приготовленная с сырыми яйцами, например, творожная пасха станет «бомбой» не замедленного действия.

В отношении ИП, реализовывавшего опасный продукт, ведется административное разбирательство. Многотысячная партия яиц выведена из оборота и по окончании дела будет утилизирована или уничтожена.

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