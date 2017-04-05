В Египте найдены руины ранее неизвестной пирамиды

Об этом заявили в министерстве по делам памятников древнего Египта, сообщает РИА Новости.

По оценкам, пирамида была построена во времена XIII династии фараонов (XVIII — XVII века до нашей эры) и располагалась она к югу от знаменитой Ломаной пирамиды фараона Снофру. Также специалисты нашли обломок алебастровой таблички с иероглифическим текстом размером 17 на 15 сантиметров.

«Обнаруженная часть находится в хорошем состоянии, археологическая миссия продолжит работы, надеясь обнаружить другие части пирамиды», — рассказал руководитель центрального управления министерства по Каиру и Гизе Аля аш-Шахат.

На территории Дахшура всего было найдено 15 пирамид, которые относятся к IV, XII и XIII династиям фараонов. Лучше других сохранились Ломаная и Розовая пирамиды Снофру, при строительстве которых египтянам удалось выработать правильную форму пирамиды.