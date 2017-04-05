Госдуме предложили запретить детям до 14 лет доступ в соцсети

Отмечается, что за нарушение этого правила владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб..

«Пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. руб.», — сообщает газета.