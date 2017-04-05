До +4 градусов и сильный ветер прогнозируют в Челябинске 5 апреля
Ожидается переменная облачность.
Ожидается переменная облачность.
Потепление до +4 градусов и сильный порывистый ветер ожидают челябинцев днём 5 апреля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
По данным синоптиков, утром в среду в областном центре будет от 11 до 13 градусов мороза. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западного направления днём будет дуть со скоростью 11−16 м/с, отдельные порывы могут достигать 23 м/с.
Напомним, ранее в региональном МЧС южноуральцев предупредили о возможных разрушениях и авариях
По народному календарю 5 апреля — Никонов день. Наблюдали за дикими зверями: прилёт птичьих стаек и появление белок обещали тёплую погоду в ближайший месяц.