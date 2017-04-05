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07:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

До +4 градусов и сильный ветер прогнозируют в Челябинске 5 апреля

Ожидается переменная облачность.

Потепление до +4 градусов и сильный порывистый ветер ожидают челябинцев днём 5 апреля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

По данным синоптиков, утром в среду в областном центре будет от 11 до 13 градусов мороза. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западного направления днём будет дуть со скоростью 11−16 м/с, отдельные порывы могут достигать 23 м/с.

Напомним, ранее в региональном МЧС южноуральцев предупредили о возможных разрушениях и авариях из-за очень сильного ветра.

По народному календарю 5 апреля — Никонов день. Наблюдали за дикими зверями: прилёт птичьих стаек и появление белок обещали тёплую погоду в ближайший месяц.

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