До +4 градусов и сильный ветер прогнозируют в Челябинске 5 апреля

Потепление до +4 градусов и сильный порывистый ветер ожидают челябинцев днём 5 апреля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

По данным синоптиков, утром в среду в областном центре будет от 11 до 13 градусов мороза. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западного направления днём будет дуть со скоростью 11−16 м/с, отдельные порывы могут достигать 23 м/с.

Напомним, ранее в региональном МЧС южноуральцев предупредили о возможных разрушениях и авариях из-за очень сильного ветра.

По народному календарю 5 апреля — Никонов день. Наблюдали за дикими зверями: прилёт птичьих стаек и появление белок обещали тёплую погоду в ближайший месяц.