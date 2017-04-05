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05:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Холод, дождь и снег принесет западный циклон на территорию Хабаровского края

Погода испортится уже в ближайшие сутки.

Холодный циклон, который движется со стороны западных регионов России, затронет всю территорию Хабаровского края. В ночь с 6 на 7 апреля в северных и центральных районах может пройти мокрый снег, а на юге ожидаются дожди, сообщила корреспонденту портала «Губерния» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

«Теплый период, который у нас наблюдался с 1 апреля, по температурному режиму был выше нормы на шесть-восемь градусов. После прохождения циклона, который мы ожидаем с 6 на 7 апреля, температурный фон у нас уже будет понижен, — говорит специалист. — Сейчас циклон находится в Сибири, он мощный, интенсивный. С разным количеством осадков он пройдет по всей территории края. На юге будет больше отмечаться дождем, на севере и в центральных районах — мокрым снегом».

В Хабаровске после прохождения циклона ночные температуры понизятся в среднем до нуля градусов, дневные будут колебаться от +5 до +12 градусов. Днем 7 апреля осадки прекратятся, но сохранится сильный ветер — до 10−15 метров в секунду.

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